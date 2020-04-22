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Makedonya'dan 270 kişi Trabzon'a getirildi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya’dan havayolu ile 270 kişi Türkiye’ye getirildi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya'dan havayolu ile 270 kişi Türkiye'ye getirildi.


Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla Makedonya'dan 270 kişi Trabzon Havalimanı'na getirildi. Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Trabzon'a getirilen vatandaşlar uçaktan polis ve AFAD ekipleri tarafından sosyal mesafe dikkate alınarak indirildi. Ateş ölçümü yapılan vatandaşların çanta ve valizleri dezenfekte edildi. Pasaport kontrolleri de yapılan 270 kişi otobüslere bindirildi. Polis eşliğinde karayolu ile Artvin'e getirilecek olan vatandaşlar 14 gün karantinaya alınacak.

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