Malezya Polisi'nin tabancası TİSAŞ'dan

Türk savunma sanayisinin silah üreticilerinden Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) Zigana PX-9 model tabancanın Malezya'da ortak üretimine yönelik mutabakat imzaladı.

Malezya'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2019) Türk savunma sanayisi firmalarından TİSAŞ da katıldı.

Ürünleri başta Türkiye ve ABD olmak üzere 30'a yakın ülkede kullanılan TİSAŞ, Malezya'da teknoloji transferi ve ortak üretime yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Gerekli yatırımların hayata geçmesiyle şirketin yurt dışında ortak üretim yaptığı ülke sayısı 2'ye çıkacak.

Malezya'da ortak üretim

TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem, yaptıkları anlaşma doğrultusunda teknoloji transferi yoluyla polimer gövdeli Zigana PX-9 tabancanın Malezya'da ortak üretimi için ilk adımı attıklarını söyledi. Zigana PX-9'un ihracatta önde giden bir model olduğunu ifade eden Erdem, halen Filipinler polisinin kullanımına yönelik üretim yaptıklarını bildirdi.

Erdem, şöyle konuştu:

"Aynı modeli orada üreteceğiz. Yurt dışında üretim anlamında Malezya ikinci ülke olacak. Daha önce başka ülkede farklı bir modelimizi ortak üretim olarak yapıyorduk. Silah sektöründe ortak üretim yapabilmek için dünyanın öbür ucuna kadar geldik. İnşallah bundan sonra da başarılı oluruz. Böyle yatırım yaptıkça devamı geliyor. Fuarda şirketimiz ve fuara katılan diğer önemli Türk savunma sanayi firmaları da çeşitli anlaşmalar imzalamışlardır. Yurt dışı müşteriler ile yapılan bu anlaşmalar ülkemizin savunma sanayi alanında söz sahibi olmasının bir göstergesi olmakta, ayrıca ülke ekonomisine ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle yaptığımız anlaşma dolayısı ile gururluyuz ve gelecekteki hedeflerimiz çok büyük. Umarım çok başarılı oluruz bunu zaman gösterecek."

Yeni pazarlara kapı aralanacak

Erdem, imza doğrultusunda bundan sonra atılacak adımlara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Onlar şimdi ülkelerinde yıllık 20 bin adet üretim, montaj ve testlerin yapılabileceği altyapı hazırlıklarına başlayacaklar. Altyapı bittikten sonra üretim yıllara sarih olarak silahın tamamını kapsayacak şekilde genişleyecek ve teknoloji transferi tamamlanacak. Partner firmamızla yaptığımız çalışma üretim için yatırımların genişlemesi ile kapalı üretim alanları da genişleyecek şekilde planlandı ve arazi alımı buna göre yapıldı. Partner firmamızın hedefi ülkede askerin ve polisin ihtiyacını karşılamak bunun yanında bölge ülkelerine de ihracat yapmak. İlk etapta kendi ülkelerindeki emniyet güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapılacak."