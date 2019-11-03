Mamografi çekildiler, altın kazandılar.

Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle Umut ve Yaşam Derneğinin başlattığı '' Mamografini Çektir Şansı Yakala'' kampanyası çekilişi yapıldı. Yapılan çekilişte 3 kişi gram altın kazandı.

Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Umut ve Yaşam Derneği tarafından başlatılan kampanyanın çekilişi Umut ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Mamografisini çektirip kampanyaya katılan kişiler arasından yapılan çekilişte 3 kişi gram altın kazandı.

Meme kanserinin erken teşhisle yüzde 95 tedavisinin sağlandığına dikkat çeken Umut ve Yaşam Derneği yönetim kurulu başkanı Dr.Nimet Baki kampanyaya katılanlara teşekkür ederek "Meme kanseri erken teşhisle yüzde 95 tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Biz de Umut ve Yaşam Derneği olarak 1-31 Ekim tarihleri arasında mamografisini çektirip bizlere ileten kadınlarımız arasından 3 kişiye gram altın hediye ediyoruz. Öncelikle kampanyamıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kampanya kapsamında Giresun'dan taramalara katılan bir kadında meme kanseri teşhisi konuldu. Hasta olduğunu bilmiyordu, bizim kampanyamıza katılmak için mamografi çektirdi ve erken evrede meme kanseri yakalandı. Bizim amacımız meme kanserine farkındalık oluşturmak ve kadınlarımızı bilinçlendirerek her sene düzenli olarak kontrollerini yaptırmalarıydı. Bu sayede herhangi bir kanser riski olduğunda erken teşhisle birlikte hayatları kurtulabilir'' diye konuştu.