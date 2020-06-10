Manahoz Deresine 6 bin kırmızı benekli yavru alabalık salındı

Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen “Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi” kapsamında kırmızı benekli alabalık varlığını arttırma çalışmaları devam ediyor.

Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illerinde, 2006-2019 yılları arasında Trabzon özelinde 3 milyon 591 bin, toplamda ise 12 milyon 225 bin yavru alabalık salımı gerçekleştirilirken, son salım programına Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu ve 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürü Vekili Akif Ümüzer'in de hazır bulunduğu programda, Köprübaşı ilçesindeki Manahoz Deresi'ne 6 bin kırmızı benekli yavru alabalık salımı yapıldı.

Anadolu'ya özgü, endemik türlerden biri olan kırmızı benekli alabalık varlığını artırma çalışmalarını desteklediklerini kaydeden Vali Ustaoğlu, “Akarsularımızın, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türlerinden biri olan bu güzel canlının, yapay ortamda çoğaltılarak doğal yaşama bırakılmasını çok önemli buluyor, bu çalışmaya yerinde katkıda bulunmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah hem ilimizde hem de diğer illerimizde gerçekleştirilen bu salım işlemleri, vatandaşlarımızın da desteği ve kaçak avlanmaya karşı duyarlı olmalarıyla kısa sürede amacına ulaşacaktır” dedi.