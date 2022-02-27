Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde yediği mantardan zehirlenen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ustaoğlu, 10 gün önce ormandan topladığı mantarlardan yemek yapıp yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ustaoğlu yoğun bakıma alındı. Yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Ustaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.