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Manuel da Costa, Trabzonspor'a imza atıyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Manuel da Costa’yı kente getirdi.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Manuel da Costa'yı kente getirdi.


Trabzonspor, transfer döneminin kapanmasına saatler kalan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden bordo-mavililer tecrübeli stoper Manuel da Costa'yı Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili ekip daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymiş olan Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına varmasının ardından savunma oyuncusu bugün Trabzon'a geldi. Bordo-mavili ekip oyuncu ile bugün yapacağı son görüşmenin ardından resmi olarak transferi duyurması bekleniyor.

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