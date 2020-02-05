Markaların geleceği Trabzon'da konuşuldu

Ticaretin tüm alanlarında başarılı olacak dijital taktiklerin konuşulduğu “360 Dijital Markalaşma” etkinliği Trabzon'da gerçekleştirildi.

Trabzon'un en başarılı girişimcilerinden Bade Butik markasının öncülüğünde Zorlu Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe cok sayıda kişi katılırken, uzmanlardan oluşan bir kadro marka konumlandırması, dijital pazarlama, web site uygulamaları alanlarında girişimcilerle bir araya geldi.

Web sitelerinin dijital pazarlama kanallarıyla başarıya gideceği yollar ‘Oyunu Kurallarına Göre Oynamak' adlı sunumu ile SEO uzmanı ve eğitmeni Ayhan Karaman tarafından aktarıldı. Site Destek Ajansı Başkanı ve marka stratejisti Haldun Yıldız ise markaların geleceği hakkında ‘Marka Kullanım Klavuzu' konulu sunumu ile marka konumlandırması ve stratejileri hakkında geniş bilgi verdi. ‘Müşteri Ne İster?' temasıyla frontend developer Osman Tangören'in tecrübelerini aktarırken, dijital pazarlama yöneticisi Kamil Keleş ‘Satışa Giden Yolculuk'taki faktörleri anlattı.

İpek Çebitürk moderatörlüğünde interaktif gerçekleşen oturumlarda, Bade Butik'in genç girişimcisi Duha Sude başarıya giden yolda neler ile mücadele ettiği, hazır giyim sektöründe gelecek planlamaları ve girişimcilere ilham verecek anekdotlarını katılımcılarla paylaştı. Duha Sude, işini internete taşımak ve başarılı olmak isteyen girişimcilerin cesaretli olmalarını, işlerine doğru kanalları kullanarak yatırım yapmalarını ve rakiplerine kıyasla bir şeyi farklı sunarlarsa başarının mutlak suretle elde edileceğini söyledi.

“Müşteriler neden beni tercih etmeli ?”

“E-ticaret'te oyunu kurallarına göre oynamak ve başarılı olmak” konularında katılımcılara bilgiler veren SEO Uzmanı Ayhan Karaman, yeni girişimcilerin sadece bir kanala odaklanmaması gerektiğine vurgu yaptı. Karaman, “Başarıya ulaşmak için bir olaya bütünsel yaklaşmak gerekir. Markalaşmak için yapacağınız çalışmalar güvenilirlik ve büyüme açısından süreci daha da hızlandıracaktır. E-ticaret girişimlerini başarıya ulaştıracak en önemli faktörler arasında ise ürün, fiyat ve ziyaretçilere iyi bir deneyim yaşatacak bir web sitesi yer almaktadır. Dijital kanallara yatırım yapmadan önce girişimcilerin kendilerine şu soruyu sorması gerekir ‘Aynı veya benzer ürünü bir çok web sitesi satıyorken müşteriler neden beni tercih etmeli?' Cevabı; bir şeyleri farklı yapmanız şart. Sonrası kolay” ifadelerini kullandı.

Öte yandan e-ticaret sektöründe başta ‘Bade Butik' olmak üzere bir çok ulusal markaya danışmanlık hizmeti sunan Karaman bu markaları başarıya ulaştıran stratejisini de katılımcılarla paylaştı.