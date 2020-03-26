İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Medeni denilen Avrupa yaşlıları ölüme terk ederken Türk polisi yaşlıların inekleri için bile seferber oldu

Medeni denilen Avrupa Korona virüs nedeniyle yaşlıları ölüme terk ederken Türk polisi salgın nedeniyle evlerinden çıkma yasağı olan 65 yaş üstündeki yaşlıların her isteğini yerine getiriyor.


Son olarak polis ekipleri Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesinde yaşayan Salih Düzenli'nin inekleri için istediği 500 kg kuru otu, Rize'nin İyidere ilçesine giderek pikapla evine kadar getirerek teslim etti.


O anlar sosyal medyadan paylaşılırken, görevli polis ekipleri pikapla getirdikleri otları Düzenli'nin ailesine teslim ederek evden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.