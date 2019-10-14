Medicalpark Karadeniz Hastanesi'nden Ortahisar Belediyesi ve Trabzon İş-Kur Müdürlüğüne ziyaret

Medicalpark Karadeniz Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka, Kurumsal Tanıtım-İletişim Müdürü Fırat Uğur, Kurumsal Tanıtım Sorumlusu Serpil Yazıcı Uzun, Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi'nin yeni binasına taşınması nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka, belediyenin yeni binasının hayırlı olması temennilerinde bulunurken, Medicalpark Hastaneleri'nin Trabzon'a verdiği sağlık hizmetlerini anlattı. Başkan Genç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzon İş-Kur Müdürlüğüne ziyaret

Medicalpark Karadeniz Hastanesi Kurumsal Tanıtım-İletişim Müdürü Fırat Uğur ve Kurumsal Tanıtım Sorumlusu Serpil Yazıcı Uzun Trabzon İş-Kur il müdürü İbrahim Büyük ve yardımcılarını makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette iki kurumun şehre hizmetlerinin altı çizilirken, Medicalpark Hastanelerinin İş-Kur personelleri ve ailelerine verilecek olan avantajlı sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. İş-Kur İl Müdürü İbrahim Büyük de ziyaretten memnun kaldığını belirterek kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.