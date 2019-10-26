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Medicalpark Karadeniz Hastanesi'nden Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

Medicalpark Karadeniz Hastanesi yöneticileri görevine yeni başlayan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Medicalpark Karadeniz Hastanesi yöneticileri görevine yeni başlayan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.


Ziyarete Medicalpark Karadeniz Hastanesi Genel Müd. Yrd. Turan Saka, Hasta Bakım Hiz. Müd. Yrd. Saadet Gülbay, Kurumsal Tanıtım Müd. Yrd. Fırat Uğur ve Kurumsal Tanıtım Sorumlusu Serpil Yazıcı Uzun katıldı.


Ziyarette Genel Müd. Yrd. Turan Saka hastane adına İl Emniyet Müdürü Metin Bey'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini sunarak hastanelerinin kaliteli sağlık hizmeti ile emniyet teşkilatının yanında olduklarını ifade ettiler.


Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlık alanında sunulan hizmetlere vurgu yaparak başarılar diledi.

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