MEGİP toplantısında eğitim talepleri değerlendirildi

İstihdam seferberliğine katkıda bulunmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında yapılan çalışmaların ve iş dünyasından gelen taleplerin değerlendirildiği toplantı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirildi.

TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük ile diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, MEGİP kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan başvurular değerlendirildi. TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, başvuruda bulunan iş yerlerinin kurul üyelerince inceleneceğini belirterek, “İletişim ve hizmet sektörü başta olmak üzere çeşitli talepler alıyoruz. Gerekli değerlendirmelerin ardından eğitim çalışmaları başlayacak” dedi.

MEGİP kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Of Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Eğitim programlarına katılan kursiyerler bu dönem için günlük 61,65 TL cep harçlığı alacak, aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacak. Bu proje ile işverenlere ilave istihdam için devlet teşviklerinden yararlanma imkanı getirildi" dedi.