Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan anlamlı proje

“Gönülleri Birleştiren Mevlana Köprüsü” projesi Trabzon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda sığınmacı ve göçmen öğrencilere yönelik olarak bir kermes düzenlendi.

Okul Müdürü İbrahim Soysal, proje kapsamında daha önce Kars, Iğdır, Erzurum ve Ağrı illerinde 5 okulda 250 öğrenciye kışlık giyecek yardımı yaptıklarını belirterek projenin yakın zamanda uluslararası bir mahiyet kazanacağını söyledi.

Kermese eski öğrencileri Trabzonspor'un kalecisi Arda Akbulut'un da destek verdiğini belirten Soysal, “Gönülleri Birleştiren Mevlana Köprüsü' projesi kapsamında daha önce Kars, Iğdır, Erzurum ve Ağrı illerinde 5 okulda 250 öğrenci belirleyip kışlık giyecek yardımı yaptık. Aynı proje kapsamında okulumuzda göçmen ve sığınmacı öğrencilerimize destek amacıyla bir kermes düzenledik. Projemize İlçe Milli eğitim Müdürümüzün destekleri başta olmak üzere okulumuz okul aile birliği, öğretmenler ve tarafından yürütülmektedir. Kermese Trabzonspor'un kalesini koruyan ve eski öğrencimiz olan Arda Akbulut da destek olmuştur. Proje Feyza Köse, Keriman Saka, Meryem Kara, Gülşah Kalaycı, Murat Ali Şahin ve Mustafa Küçük isimli öğretmenlerimiz tarafından yürütülmekte olup projemiz yakın zamanda uluslararası bir mahiyet kazanacaktır” dedi.