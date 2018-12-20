Mehmet Fındıkçı: "Çaykur Rizesporluları en iyi şekilde ağırlayacağız"

Trabzonlu Gençler Tribün Lideri Mehmet Fındıkçı, Çaykur Rizesporlu taraftarları Trabzon'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, komşu şehirle herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyledi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan müsabakanın riskli maçlar kategorisinde değerlendirilmesinin ardından gözler bordo-mavili taraftarlara çevrildi. Trabzonspor tribünlerinin etkili gruplarından Trabzonlu Gençler Tribün Lideri Mehmet Fındıkçı, Çaykur Rizespor'u Trabzon'da en iyi şekilde ağırlayıp uğurlayacaklarını belirtti.

"İki şehir dosttur ve öyle de kalacak"

Fındıkçı, iki komşu şehrin maçında hiç bir sıkıntının yaşanmayacağını belirterek, "Trabzon'a gelecek olan Çaykur Rizesporlu taraftarları burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Bizim onlarla hiç bir sıkıntımız yok. Sosyal medya üzerinden yazılan ve çizilenler bu olayı karıştırmak isteyenlerin işi. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Tribünlerde takımları destekleme adına atışmalar olabilir ama bunun dışında bizim tarafımızdan hiç bir sıkıntı olmaz. Biz onlarla akrabayız. Bizim orada yakınlarımız var onların burada yakınları var. İki şehir dosttur ve öyle de kalacaktır" ifadelerini kullandı.