Mehmet Tan Salon Futbolu Turnuvası başladı

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçı DHA ile Sonnokta arasında oynanandı. Müsabakanın başlama vuruşunu ise Mehmet Tan'ın oğlu Levent Tan yaptı.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Mehmet Tan gibi mesleğinde önemli işlere imza atmış bir duayenin ismini bu turnuvaya vermekten büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Bu turnuvayı gerçekleştirmemizin amacı Mehmet Tan gibi bu meslekte önemli izler bırakmış bir ismi yaşatmak ve meslek hayatlarındaki koşturmaca nedeniyle çok fazla spor aktivitesi içerisinde yer alamayan basın mensuplarının biraz olsun sporla buluşması ve eğlenmesidir. Turnuvanın tüm basın camiasına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Turnuvanın ilk günü A Grubu'nda oynanan 3 maçla tamamlandı. DHA ile Sonnokta arasında oynanan müsabakayı DHA 7-6 kazandı. İkinci maç ise GHSM ile Trabzonspor arasında oynandı. Bu maç ise 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Son maçta ise Haber61, Sabah-AA'dan oluşan takımı 11-3 mağlup etti.