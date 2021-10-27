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Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'den Anlamlı Hediye

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 19.

Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.


Genel Kurula Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Selçuk İskender katıldı.


Genel Kurulun ardından Trabzonspor'la 2022 futbol sezonunun sonuna kadar reklam ve sponsorluk anlaşması yapan Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Selçuk İskender, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren'e Trabzonspor Forması hediye etti.


OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren, İskender'e nazik hediyelerinden ötürü teşekkür etti.

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