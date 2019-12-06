Mercan Çam: "Vefalı insanları yarı yolda bırakmam"

Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı oyuncusu Mertcan Çam, yaşadıklarından ders alan bir futbolcu olduğunu belirterek, vefalı insanları asla yarı yolda bırakmayacağını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı oyuncusu Mertcan Çam, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Pendikspor maçına odaklandıklarını belirterek, "En önemli hedefimiz play-off'a kalmak. Takım olarak buna inanıyoruz. Futbolun bütün evrelerini yaşadım. Zirveyi de gördüm dibi de. Hepsinden ders aldım. Pes eden değil, yaşadıklarından ders alan bir futbolcuyum. Kendimi asla bırakmadım. Hep düştüğüm yerde kalmayı değil, geldiğim yerin yukarısına çıkmayı hedefledim. Trabzonspor'la Avrupa kupası kadrosunda bile yer aldım. Oradan 3. lige indim. Yılmadım. Bunun için Hekimoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Celil ve Suat Hekimoğlu başkanlarımın hakkını ödeyemem. En zor zamanımda bana yardım elini uzatıp, inanıp destek verdiler" dedi.

Kaptan olarak takımı yukarı taşımak için elinden geleni yapacağını belirten Mertcan Çam, "Şimdi benim görevim bir kaptan olarak borcumu ödemek. Takımı yukarıya çıkartıp başarıya taşımak. İyi bir teklif gelirse de kulübüme kazandırmak. Öncelikli hedefim takımımızı şampiyon yapmak. Pes etmek yok. Benim yaşadıklarım derslik konular olduğu için deneyimlerimle genç kardeşlerime yol gösterici olmak istiyorum. Vefalı insanları asla yarı yolda bırakmam” diye konuştu.