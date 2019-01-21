Meydan Parkı 3. etap yapım ihalesine çıkıyor

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Meydan Parkı 3. etabın yapım ihalesini 12 Şubat'ta gerçekleştireceklerini söyledi.

Meydan Parkı 1. ve 2. etapta gerçekleştirdikleri çalışmalarla bölgeyi Trabzon'a layık hale getirdiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, Meydan Parkı 3. etabını Trabzon'un denize bakan seyir terası olarak düzenleyeceklerini ifade etti.

2010 yılında tamamlanan Meydan Parkı 1. etap çalışmasıyla park alanını trafikten arındırarak 3 kat büyüttüklerini dile getiren Gümrükçüoğlu, Meydan Parkı 2. etap çalışmasıyla da bölgedeki tarihi ortaya çıkarttıklarını ve iki alanın birleşmesini sağladıklarını söyledi. Meydan Parkı 3. etap için proje çalışmalarını tamamladıklarını belirten Gümrükçüoğlu, “12 Şubat'ta 4. etabın yapım ihalesini gerçekleştireceğiz” dedi.

Meydan Parkı 3. etapta gerçekleştirecekleri çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, “Meydan Parkı'nın doğu ucunda, tarihi İskender Paşa Camisi'nin yanında, mevcut durumda otopark olarak kullanılan alanı yeniden düzenleyerek adeta denize açılan bir balkon niteliğinde halkımızın hizmetine sunacağız. Söz konusu alan, Meydan 1. etap ve Meydan 2. etap ile kopuk ve ilişkisiz, otopark olarak kullanılan bir alandır. Hazırladığımız projemiz ile onaylı imar planındaki yolların sınırladığı alan içerisinde, cami bahçesi ve tarihi meydan ile doğru yöntemler ile eklemlenmiş, özgün bir meydan ve şehrin ihtiyacına cevap verecek 4 katlı otopark kazanılmış olacaktır. 3 dönümlük alanda icra edeceğimiz çalışmanın zemin katında 1 adet cafe, oturma grupları, su fonksiyonları, tarihi çeşme, bitki terasları yer alacaktır. 4 katlı yarı otomatik otopark burada şehrimize kazandırılacaktır. Bölgede bugün hizmet vermekte olan açık ve kapalı otoparkların araç kapasitesi 143'tür. Yeni yapılacak otopark ile konforlu bir şekilde 400 normal, 10 engelli, 2 elektrikli araç olmak üzere toplamda 412 araç kapasitesine kavuşmuş olacağız. Otoparka doğu tarafından 1. bodrum kattan giriş ve çıkış yapılacaktır. 1. bodrum katta ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi için bir alan tasarlanmıştır. Meydan Parkı 3. etabı tamamlandığında şehrimizin denize bakan seyir terası olacaktır. 12 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz yapım ihalesinin ardından inşa çalışmalarına başlanılacaktır” ifadelerini kullandı.