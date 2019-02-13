MHP'den Trabzonlu sanayicilerin yeni sanayi sitesi projesine tam destek

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım'ı, ziyaret ederek, hayata geçirmek istediklerini yeni sanayi projesine destek istedi.

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu ziyaretlerini sürdürüyor. Trabzon'a kazandırılması planlanan yeni sanayi sitesi projesine, yaptığı ziyaretlerde tam destek alan yönetim kurulu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

"Trabzon'daki sanayi sitelerini bir çatı altında toplamak istiyoruz"

Toplantıda, Trabzon'daki sanayileri tek çatı altında toplayacakları Tüm Sanayi Sitesi Projesi ile alakalı bir sunum yapan Gökçen Alemdaroğlu, “Bu projemizi herkese anlatıp destek istiyoruz. Değirmendere havzasında 2 bine yakın iş yeri var. Buralarda çalışan 3-4 kişi olduğunu düşünürsek Trabzon'da bir çok insan bu bölgeden ekmek yiyor. Bunları bir çatı altına toplamak ve burdaki araziyi Trabzon'a katmak. Trabzon'un gelişmesini sağlamak İstiyoruz. Biz bir mücadele veriyoruz ama biz bu mücadeleyi herkesten ve her kesimden bekliyoruz. Biz bu projeyi her yerde anlatıyoruz. Bu sadece bizim işimiz değil, bölgenin bir işidir. Sanayi olmadan kalkınma olmuyor" dedi.

"Herkes elini taşın altına koymalı"

Trabzon'da yaşayan herkesin elini taşın altına koyup bu projeye destek vermesi gerektiğini belirten Alemdaroğlu, "Gelecek nesilleri taşıyabileceğimiz bir sanayi sitesi olmasını istiyoruz. Bu proje gelecek nesillerin bir projesi, bir çok şehirde sanayi siteleri aldı başına gidiyor. Harıl harıl üretip yapıyorlar ve alttan gelen yeni nesillerde yetişiyor. Esnafımız bir arada çalışacak ve işler daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Geniş meydan alanları ile bilindik sanayi sitelerinden farklı, çalışanların ve müşterilerin kendilerini iyi hissetmeleri için tasarlanan dünya çapında bir proje olarak tasarlandı. Mevcut sanayideki 90 metrekare olan iş yerlerini büyütüp daha modern ve iş güvenliğine uygun yapısı bulunan yeni çalışma alanlarını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu projenin hayata geçmesi için elimden geleni yapacağım"

MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, böyle bir projeye Trabzon'un ihtiyacı olduğunu belirterek "Baktığımız zaman Değirmendere havzasında bulunan sanayi sitelerinin, otogarın o bölgeden çıkması gerekiyor. Bu projenin hayata geçmesi için elimden geleni yaparım. Önemli bir proje ve böyle bir projeye şehrin ihtiyacı var" diye konuştu.