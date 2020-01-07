Millet bahçesi şekillenmeye başladı

Trabzon'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında daha önce 205 araç kapasiteli olarak planlanan kapalı otopark alanı yeni düzenlemeyle 461'e çıkartılırken projenin ayrıntıları şekillenmeye başladı.

Millet bahçesinde, amatör müsabakaların oynanacağı çim saha ile birlikte sporcu soyunma odaları, tribün, havuz, restoran, millet kıraathanesi, kafeterya gibi sosyal alanların olacağı belirtilirken yapımı yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu daha önce yaptığı açıklamada, yapımı devam eden projenin bu yılın ikinci yarısında bitirilmesinin planlandığını belirterek, halkı hizmetine sunulacağını söylemişti. Başkan Zorluoğlu, “Herkesin spor yapabileceği, dinlenebileceği, çocukların kendilerine has alanlarda keyifle vakit geçirebileceği alanlar burada tesis edilecek. Millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları halkımıza hizmet verecek. Şehrimizin ve halkımızın menfaati için projeye eklenen kapalı otopark ziyaretçilerin konforunu arttıracak. Millet bahçesini herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmete açmaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullanmıştı.

65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdi

Trabzon'da 1951 yılında hizmete giren ve 65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdikten sonra 26 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kapıları kapanan ve yıkımına 29 Kasım 2017 tarihinde başlanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda yıkım çalışmaları 20 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Stadın güney kısmındaki kale arkası ile hemen yanındaki protokol tribününün bulunduğu kısım ve futbolcuların sahaya çıktıkları tünel, yıkılmayarak hatıra olarak bırakılmıştı. Ancak, bir süre sonra o bölümlerde yıkılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili olarak “Avni Aker Stadyumu'nun yerine güzel bir şehir parkı ve takımın, Trabzon'un hatıralarını yaşatacak bir de Trabzon şehrinin geçmişi ile ilgili objelerini, her şeyini sergileyecek bir müzeyi de orada kurmuş olacağız. Bunun için de kaybedecek vaktimiz yok. Beton yığınlarından bıktık artık, Trabzon orayla yemyeşil” ifadelerini kullanmıştı.