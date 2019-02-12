Milletvekili Ayvazoğlu: ”Bizde sene hep 2011”

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TBMM'deki konuşmasında Trabzonspor'un oynadığı son maçtaki haksızlığa suskun kalmadı.

TBMM'de bir konuşma yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, “Trabzon halkı ve asla ayrı düşünemeyeceğimiz Trabzonspor taraftarının takımına ve şehrine olan bağlılığı son haftalarda takımımızın oynadığı müsabakalarda hatalı veya kasıtlı olarak verilen veya verilmeyen hakem kararlarına karşı ister istemez şehirde ve ülkemiz genelinde eleştirel reaksiyon doğurmaktadır” dedi. Ayvazoğlu, “Trabzonspor'un Trabzonlular dışında sahip olduğu taraftar kitlesi kuruluşundan beri kendine has bir şekilde güçlüye veya haksızlığa karşı verilmiş onurlu mücadelenin nihai sonucudur. Bu onurlu mücadele kulübümüzün müzesine koyacağı bir şampiyonluk kupasından ziyade tüm futbolseverlerin tevazu ve sempatisini kazanmayı amaçlamaktadır. Ama artık bu haklı taraftar topluluğu Trabzonsporlu olsun ya da olmasın eşit şartlarda futbol müsabakalarının oynanmasını ve futbolun sahada oynanan bir oyun olmaktan çıkıp sahaya karşı oynanan bir oyuna dönüşmemesini beklediğini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Trabzon milletvekili olarak vurgulamak istiyorum. Bizde sene hep 2011” ifadelerini kullandı.