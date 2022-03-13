Milletvekili Ayvazoğlu: “Özel Eğitim Kampüsü Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez Trabzon'da yapılacak”

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2021 yılında; okulların elektrik, yakıt ve su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım ve kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar ihtiyaçlarına kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçlar için 2021 yılında 8,7 milyar lira bütçe kullandığını belirterek “2022 yılında yalnızca Trabzon için 550 milyon TL'lik bir yatırım bütçesi ayrıldı. Yani 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ayrılan bütçenin 16'da 1'i bu yıl yalnızca Trabzon'a verildi” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in Trabzon'da açıkladığı 550 milyon TL'lik Milli Eğitim Bakanlığı yatırımının detayları hakkında bilgi veren AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, yapılacak olan projeler içerisinde yer alan en önemli yatırımın Özel Eğitim Kampüsü ile günün modern ve teknolojik şartlarına uygun olarak yapılacak olan anaokulları olduğunu ifade etti.

Özel Eğitim Kampüsünün Karadeniz Bölgesi'nde ilk olduğunu belirten Milletvekili Ayvazoğlu, “Yeni bir üniversite kuruluyormuş gibi aynı mantıkta projelendirilen ve Trabzon'un Ortahisar İlçesinde bulunan; Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu, Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Çamlık İşitme Engelliler ilkokulu/ortaokulu, Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu 16 dönüm arazide kurulacak olan Özel Eğitim Kampüsü'ne taşınacak” dedi.

Ortahisar ilçesinin Bostancı Mahallesinde kurulacak olan Özel Eğitim Kampüsü'nün özel gereksinimli bireylere geniş bir alanda ferah bir ortam sunacağını söyleyen Milletvekili Ayvazoğlu, “Çok yönlü düşünülen; öğrencilerin duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişmelerine katkı sağlayacak donanımlı derslik, standart atölyeler, sosyal ve sportif geniş alanların olduğu bir kampüs. Böylesi güzel ve anlamlı projelere destek veren başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve göreve geldiği günden itibaren cansiperane çalışan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Trabzon'da yapılacak 15 anaokulu da çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına temel oluşturacak yatırımlardır”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimde kalitenin artmasına büyük önem verdiğini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer de kısa sürede önemli adımlar atarak okulların eğitim kalitesini arttıracak çocuklarımızın daha iyi eğitim almasını sağlayacak projeleri hızla hayata geçirmeye başladı. Sayın Bakanımız bu hususta özellikle anaokulu sayılarının arttırılmasında büyük hassasiyet gösteriyor. Trabzon'da yapılacak 15 anaokulu da çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına temel oluşturacak yatırımlardır. Gelişen dünyada çocuk eğitimine büyük önem veriliyor. Küçük yaşlarda eğitilmeye başlayan çocuklar ileriki yaşlarda kendilerini çok daha başarılı olabiliyorlar. AK Parti hükümeti olarak bizlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.