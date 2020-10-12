Milli Eğitim Müdürü Aktaş'tan yüz yüze ziyaret

Müdür Aktaş, pandemi ile mücadele kapsamında okullarda uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulunarak 2020-2021 eğitim öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olmasını dileyerek başarı dileklerinde bulundu.

Öğretmenler odasında okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Aktaş, pandemi döneminde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, uzaktan eğitim sürecinde ilimizde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı. 12 Ekim itibariyle kademeli ve seyreltilmiş olarak ikinci aşaması başlayan yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktaş'ın ziyaretine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Şube Müdürü Erkan Albayrak eşlik ettiler.