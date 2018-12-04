Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi için toplandılar

Artvin'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce başlatılan ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu toplantı yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk'un başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, DOKA Genel Sekreter Vekili Onur Adıyaman, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Doruk, “Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlar öncesinde sizlerin kıymetli fikirlerinden faydalanmak istiyoruz. Geleceğimize şekil vermek amacıyla sizlerle istişarede bulunacağız. Ülkemiz bir dönemeçte bunu hep birlikte görebiliyoruz. Ekonomik hamle döneminde bir noktaya geldik. Yeni bir ekonomik hamleye ihtiyaç olduğu görmekteyiz. Hükümetimizde teknolojik adımlar atıyor. Buna paralel olarak ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesinde DOKA'nın da bir hamlesi var. Faydalı bir toplantı olacağına inanıyorum” dedi.

Toplantı, DOKA Artvin Temsilcisi Berna Kiriş, tarafından katılımcılara sunum yapıldı.