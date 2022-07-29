İhlas Haber Ajansı

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Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi

Trabzon’da polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada çamaşır makinesine zulalanmış şekilde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi.

Trabzon'da polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada çamaşır makinesine zulalanmış şekilde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Z.T. isimli şahsın bulunduğu araçta narkotik köpeği Atlas ile arama yapıldı. Minibüsün arkasında bulunan çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 983,34 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 3 bin vatandaşı zehirleyebileceği değerlendirilirken, Z.T. isimli şahsın evinde de yapılan aramada 1 adet hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Z.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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