Minibüsün direksiyonuna uyuşturucu gizlemiş

Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüsün direksiyonu gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece saatlerinde K.V.C. isimli şahıs yönetimindeki bir minibüs durduruldu. Minibüsün içinde arama yapan polis ekipleri, narkotik köpeği sayesinde şüphelinin aracın direksiyonuna saklandığı 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap buldu. Ayrıca minibüs içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan K.V.C. isimli şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.