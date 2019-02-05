Minik Ayaz'ın duygulandıran davranışı

Trabzon'un Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı.

Annesinin verdiği 15 lira karne harçlığının 1 lirasını alıp annesine "Kirayı ödeme güçlüğü çekiyoruz. Bu bana yeter. Diğerini kiraya verir misin?" diyen öğrencisinin davranışını sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen Ferda Malkoç, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci yarı yıl döneminin dün ders zili çalmasıyla başlaması ile birlikte ilk derste öğrencilerin tatil anılarını paylaşmalarını istedi. Malkoç, bir öğrencisinin anlattığı tatil anısı karşısında duygulandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadıklarını paylaşan Malkoç “2. dönem okulun ilk günü ilk dersi... Öğrenme ortaklarımla ‘Sıra sende' etkinliğiyle tatil üzerine konuştuk. Söylediklerinin hepsi doğruydu. Ayaz annesinin verdiği 15 lira karne harçlığının 1 lirasını alıp annesine ‘Kirayı ödeme güçlüğü çekiyoruz. Bu bana yeter diğerini kiraya verir misin?' diyerek almaması hepimizi duygulandırdı. 3.sınıfa giden bir öğrencinin aile bütçesini düşünmesi çok hoş...” ifadelerini kullandı.