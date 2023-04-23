Minik öğrencilerden 23 Nisan'da anlamlı bağış

sınıf öğrencileri, depremzede çocuklar için kumbaralarını bozarak anlamlı bir bağışa imza attı.

Oflu minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir bağışta bulundu. Kumbaralarını bozan 32 minik öğrenci, aralarında yaklaşık 9 bin TL topladı. Öğrenciler aralarında topladıkları bu paralarla; küçük tüp, çocuk maması, biberon ve bebek bezi gibi ihtiyaç malzemesi alarak, deprem bölgesine gönderdiler.

23 Nisan etkinliklerinde depremzede çocuklar için gösteri yaptılar

Minik öğrenciler yaptıkları bağışların yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede çocuklar için folklor gösterisi yaptı. Bir nebze de olsun depremzede çocukların yüzünü güldüren minikler, yaptıkları davranışla örnek oldular. 23 Nisan etkinliğine katılan Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu öğrencilere teşekkür etti.