Minik yürekler harçlıklarını lösemi tedavisi gören Menessa'ya akülü araba hediye etmek için topladı

Lösemi haftasında farkındalık oluşturmak isteyen Karadeniz Koleji ilkokul öğrencileri aralarında para toplayarak Urfalı olan ancak Gaziantep 'de lösemi tedavisi gören kanser savaşçısı Menessa Altınsoy'a hayali olan akülü araba hediye ettiler.

“Lösemi Haftası” münasabetiyle okulları ziyaret ederek lösemi hakkında bilgilendirme yapan Umut ve Yaşam Derneği, Trabzon Karadeniz Kolejinde öğrencilerle buluştu. Umut ve Yaşam Derneği yönetim kurulu başkanı Dr.Nimet Baki, öğrencilere lösemi hakkında bilgiler verdi. Karadeniz Koleji ilkokul müdürü Selma Akyüz, öğretmenleri ve öğrencileri maske takıp " Lösemi değil sevgi bulaşıcıdır" sloganı ile lösemili çocuklara destek verdi.

Trabzon'dan Urfa'ya sevgi elini uzattılar

Lösemi haftasında farkındalık oluşturmak isteyen Karadeniz Koleji ilkokul öğrencileri aralarında para toplayarak Urfalı olan ancak Gaziantep 'de lösemi tedavisi gören kanser savaşçısı Menessa Altınsoy'a hayali olan akülü araba hediye ettiler.

Okul müdürü Selma Akyüz, Menessa'nın hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Umut ve Yaşam Derneği vasıtasıyla ulaştığımız küçük savaşçımız Menessa'nın hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Artık Umut ve Yaşam Derneği ile kanserle mücadele eden çocukları mutlu etmek ve onlara destek olmak için işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.

Umut ve Yaşam Derneği yönetim kurulu başkanı Dr. Nimet Baki de "Başta Karadeniz Koleji ilkokulu müdürümüz Selma Akyüz Hanım olmak üzere bütün öğretmenlere ve öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. olarak olarak uzun yıllardır Menessa gibi yüzlerce çocuğa maddi ve manevi olarak destekte bulunuyoruz.Bu işi gönüllü bir şekilde yaparken bizlere destekte bulunan okullar, öğrenciler ve diğer kamu görevlileri heyecanımızı artırıyorlar. Derneğimize destek olarak bizlere güç katan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.