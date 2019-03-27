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Minikler fidanları toprakla buluşturdu

Çukurçayır Minik Adımlar Ana Okulu öğrencileri, Orman Haftası dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde okul bahçesine fidan dikti.


Her yıl Orman Haftası'nda öğrencilerle birlikte fidan dikim etkinliği düzenlediklerini belirten okul öğretmenleri, "Öğrencilerimizle birlikte Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenliyoruz. Miniklerimiz aileleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturuyor. Bu konuda bir farkındalık ve bilinç oluşturuyorlar. Biz de öğrencilerimize ormanların ve fidanların önemini anlatıyoruz. Onların çevreyle barışık, çevreyi ve ağaçları koruyan bireyler olarak yetişmesi için bu etkinliklere ağırlık veriyoruz. Öğrencilerimiz diktikleri fidanları düzenli olarak sulayarak, bakımını üstlenerek bir sorumluluk sahibi oluyorlar. Ve bu sorumluluğu ömürleri boyunca taşıyarak çevre hassasiyetleri olan bireyler olarak yetişiyorlar. Bizim de bu konudaki temel amacımız gerçekleşmiş oluyor" dedi.

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