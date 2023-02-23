Minikler kazandıkları para ödülünü depremzelere bağışladı

Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen, "Haydi Çocuklar Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" etkinliğine katılan öğrenciler kazandıkları para ödüllerini depremzedelere bağışladı.

Yarıyıl tatili boyunca "Haydi Çocuklar Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" etkinliğine katılan minik öğrenciler için Of İlçe Müftülüğü'nde hediye töreni düzenlendi. Ancak minik öğrenciler kazandıkları para ödüllerini deprem bölgesine bağışlamaya karar verdiler. Çocukların duyarlı davranışları karşısında etkilendiklerini belirten Of İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, Türk halkının yaşlısı genciyle merhametli bir toplum olduğunu söyledi.