Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2- Niğde Anadolu FK: 3

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'ya 3-2 mağlup oldu.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Erdem Temel, Cemalettin Gündoğdular, Arda Darcan
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz Demircan, Miraç Acer, Sezer Özmen, Onur Akdeniz, Bahadır Erol, Oğuz Kocabal(Bahadır Taşdelen dk. 79),Berkay Kara (Eray Ataseven dk. 46) , Samet Yalçın (Mustafa Çakır dk. 89 ?), Caner Aktaş(Yasin Palaz dk. 80 ?), Serkan Odabaşoğlu, Batuhan Karadeniz (Burhan Eşer dk. 66)
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Rıza Efendioğlu, Ali Mert Aydın, Onur Taha Takır (Şahin Akyüz dk. 85 ?), Recep Yemişci, Altar Han Hidayetoğlu, Aykut Çolakoğlu, Berkin Taşkın (Barışcan dk. 86 ?), Berkay Samancı, Mustafa Özyaşar (Yücel Candemir dk. 90 ?), Fatih Aktay
Teknik Direktör: Zeki Çakır
Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 1 ve 16) (Hekimoğlu Trabzon FK), Fatih Aktay (dk. 45, 71 ve 75) (Niğde Anadolu FK)