Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 - Afjet Afyonspor: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Gru'pta Hekimoğlu Trabzon FK ile Afjet Afyonspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 kazandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Emrah Akkaya, Mücahid Adem Çelebi
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz, Uğur Aslan Kuru, Onur, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Berkay Kara (Caner Aktaş dk. 60), Samet Yalçın (Oğuz Kocabal dk. 64), Serkan Odabaşoğlu, Eray Ataseven (Mehmet Sak dk. 64), Burhan Eşer (İsmail Haktan Odabaş dk. 85 ?), Batuhan Karadeniz
Yedekler: Batuhan Şen, Miraç Acer, Sezer Özmen, Mustafa Çakır, Cihat Çakmak, Can Erdem
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Afjet Afyonspor: Anıl, Mahmut Boz, Emre Tosun, Seyfettin, Fatih Erişci (Hacı Mustafa Karabulut dk. 84 ?), Nazmi (Yusuf Emre Kasal dk. 84 ?), Onur Toprak, Savaş Tağa (Görkem Güven dk. 67), Aykut Uluç, Okan Yıldız, Bora Taşdemir (Cihan özkara dk. 39)
Yedekler: Mehmet Doğan, Veli, Mehmet Özdıraz, Ferhan Evren, Veysel Ünal
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Goller: Serkan Odabaşoğlu (dk. 29), Batuhan Karadeniz (dk. 66), Onur Akdeniz (dk. 88), Caner Aktaş (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK), Cihan Özkara (dk. 58) (Afjet Afyonspor)
Kırmızı Kart : Oğuz Kocabal (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Onur Akdeniz, Batuhan Karadeniz, Serkan Odabaşoğlu, Burhan Eşer (Hekimoğlu Trabzon FK), Emre Tosun (Afjet Afyonspor)