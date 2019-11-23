MOBİAD 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki dönemdir başkanlık görevini yürüten Alper Bektaş, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Divan Başkanlığını Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Hülya Kalaycıoğlu'nun yaptığı genel kurul'da, yardımcılıkları Murat Ayyıldız ve Murat Derya yaptı. Genel Kurula katılan tüm üyelerin oylarıyla yeniden MOBİAD Başkanlığı görevine getirilen Alper Bektaş'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Alper Bektaş, Ali Sadık, Cem Çapkınoğlu, Ender Aydın, Ercüment Ataman, Halil İbrahim Mürtezaoğlu, Hasan Ali Karagöz, Hasan Yazıcı, Hülya Kalaycıoğlu, Köksal Karslı, Mustafa Durmuş , Mustafa Kul, Okan Gündoğdu, Recep Dayı, Serkan Tokul, Vedat Muhcu, Zafer Ofluoğlu.

Genel kurulun dilek ve temenniler bölümünde söz alan MOBİAD Başkanı Alper Bektaş, bölgede sektörün gelişip kalkınması adına çalışmaların tüm hızıyla deva ettiğini belirterek özellikle Mobilya Kent projesine hız verdiklerini ifade etti.

Mobilya Kent için 1.5 yıl öncesinde TOKİ ile bir protokol imzaladıklarını kaydeden Bektaş, ‘Büyükşehir Belediye Başkanımız, Arsin Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, TOKİ Başkanımız ben, yönetim kurulu üyelerimiz ve vekillerimiz ile birlikte Ankara'da projemizi imzaladık. Ama sonrasında ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yatırımlarla ilgili yüzde 50'nin üzerinde tamamlanan yatırımların devam etmesi yönünde bir karar ortaya konuldu. Onun dışındaki yatırımların bir süre beklemesi istenmişti. Biz de o nedenle biraz beklemede kaldık. Ama bu konu bizim için şehrimiz için çok önemli. Üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın üzerinde kambur olan kira yükünden kurtulmasını sağlayacak, kira öder gibi iş yeri sahibi olacak bir proje. Bin 500 istihdamın sağlanacağı şehir adına da çok önemli bir proje. Projeyi askıya almış değiliz. Birkaç gün önce TOKİ Başkanımız ile görüştüm önümüzdeki günlerde yeniden bir görüşme yapacağım, özellikle ödemelerin faiz oranları noktasında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Bu dönem faizlerin düşmesi dolayısıyla biraz daha uygun bir dönem olarak görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de bir şekilde randevu alıp bunu görüşüp şehrimize kazandırmanın yollarını arayacağız. Projemiz hakkında gelişmeleri sunacağız” dedi.

“Projenin olması için hep birlikte çok ciddi bir çaba sarf ettik, bunu başarmak istiyoruz”

Projenin olması için çok ciddi çaba sarf ettiklerini kaydeden Bektaş, ”Bir STK, sizlerin desteğiyle bir proje ortaya koyuyor, bunu gidiyor Ankara'da tüm protokolün katılımıyla imzalıyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Arsin Belediye Başkanımız Erdem Şen'in gayretleriyle bir imar çalışması yapılıyor. Bir ticari alana dönüştürülen bölge oluşturuluyor. Bir sivil toplum kuruluşu yola çıkıyor, imar ile ilgili belediyeleri ikna ediyor, Ankara'ya gidiyor, Ankara'da tüm vekillerimizin ve Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın TOKİ başkanımızın desteğiyle protokolü imzalıyor. Protokolü imzalamak projenin olacağı anlamına gelmiyor ama biz neticede büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. Şimdi bir adım daha kaldı diyebiliriz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve TOKİ başkanımız ile görüşüp bu konuları tekrar ifade edeceğim. Biz bu projenin olması için gerçekten hep birlikte çok ciddi bir çaba sarf ettik, bunu başarmak istiyoruz. Yılmadık. İnşallah başaracağız' ifadelerini kullandı.

İhraç ürünleri üretmeliyiz

MOBİAD'ın çalışmaları kapsamında Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projelerinden önemli oranda faydalandıklarını kaydeden Başkan Bekaş, ‘İlimiz sektör temsilcileri ile çok sayıda yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirdik. URGE Projesi kapsamında Çin, Özbekistan, Fas, İtalya, Almanya, Gürcistan, Katar gibi birçok ülkeye giderek oradaki pazarları yerinde inceledik. Her gittiğimiz yerde ikili iş görüşmeleri yaptık. İşadamlarıyla görüştük. Orada yatırım yapabilir miyiz diye incelemelerde bulunduk. İşlerimizin bir kısmını ihracata dayandırabilirsek yabancı ülkelere ihraç yapabilirsek ihraç ürünlerini üretebilirsek marka olma yolunda adım atabilirsek, yurt dışı fuarlarına katılabilirsek önümüzün açılacağına inancım tam. Yurt dışı ziyaretlerimiz neticesinde karşımıza çıkacak olan fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız en büyük sorun biraz iç piyasa odaklı çalışmamızdan kaynaklanıyor. Satışımızın bir kısmını ihracata dayandırabilirsek işlerimizin daha düzenli gideceğini düşünüyorum. Üretim konusunda da bir takım sıkıntılarımız var, üretim yok demiyorum, Trabzon bu manada önemli isimleri barındırıyor. Önceden tüm Türkiye'ye ürün satan bir Kuzey Mobilya vardı, bugün Gündoğdu var. Çok iyi ustalarımız var. Ama genel olarak bireysel üretim yapıyoruz, seri üretim yapmıyoruz, yurt dışına ihraç edilebilecek ürünler üretmiyoruz, bunu başarabilirsek marka olma yolunda adım atabilirsek, yurt dışı fuarlarına katılabilirsek önümüzün daha da açılacağı kanaatindeyim' şeklinde konuştu.

"KDV indirimi yenilensin taksitler yeniden düzenlensin"

Mobilya sektörünün kış mevsiminde durağan bir döneme girdiğini kaydeden Bektaş, ‘Devletimizden de bir talebimiz var, bildiğiniz üzere KDV indirimi olduğu dönemde işlerimize olumlu bir şekilde yansıdı. Şu anda kış dönemine giriyoruz. 3-4 aylık dönemde sektörde bir durgunluk söz konusu. Geçmişte bir KDV indirimi yapıldı. Bugün de böyle bir KDV indirimi yapılırsa sektörümüz için iyi olacağı kanaatindeyim. Son dönemde bir de banka taksitleri ile ilgili sıkıntılar var. Bankaların artı verdikleri taksitler var. +4, + 6, +8 gibi ek taksitler.Son dönemde maalesef bunlarda bir gerileme var. Merkez bankamızın aldığı bir karar var. Nasıl çözülür nasıl bir yol izlenir bilemiyorum ama bizim sektör için önemli. Bir ev mobilyası 15-20 bin TL'den başlıyor ve yukarı doğru gidiyor. İnsanlarımız bu konuda taksitlerle ödeme kolaylığı istiyor. Bu da bizim sektörümüz için çok önemli, dileriz devletimiz bu noktalarda bizlere destek olur' sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.