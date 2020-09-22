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MOBİAD'dan KTÜ Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya “Hayırlı olsun” ziyareti

Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bektaş ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof.

Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.


Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bektaş, Rektör Çuvalcı'ya Mobilyacı İş Adamları Derneğinin faaliyetleri ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mobilyacı İş Adamları Derneği- KTÜ Ortaklığı ile neler yapılabileceği konuşuldu.


Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise kendisinin daha önce Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesinde birçok görevde bulunduğunu, sivil toplum kuruluşlarının üniversiteler için ne kadar önemli olduğunu bildiğini ve Trabzon'daki sivil toplum kuruluşları ve çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi. Üniversite- Sanayi ilişkilerinde sivil toplumun kuruluşlarının önemli bir köprü oluşturduğunu, bu nedenle birlikte yürütülecek projelerin gerçekleştirilmesini çok önemsediğini dile getiren Çuvalcı, birlikte çok iyi çalışmalar yürütülebileceği bilinci ile bu ilişkileri güçlendireceğini ve destekleyeceğini dile getirdi.

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