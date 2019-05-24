MOBİAD'dan Özbekistan ve Fas'a yatırım çağrısı

Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) Başkanı Alper Bektaş, Trabzonlu mobilyacılara Özbekistan ve Fas'a yatırım çağrısında bulundu.

Mobilyacı İş Adamları Derneği, Trabzon'da düzenlediği iftar yemeğinde üyelerle ve misafirlerle buluştu. İftar yemeğine MOBİAD Başkanı Alper Bektaş ve yönetim kurulu, MOBİAD üyeleri, Hekimoğlu Trabzon FK kulüp Başkanı iş adamı Celil Hekimoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda söz alan MOBİAD Başkanı Alper Bektaş, ülkenin son ekonomik durumunu ve dernek ile ilgili önemli projeleri anlattı. Başkan Bektaş, "MOBİAD'sız değerli üyelerimiz ile kurduğumuz derneğimizde tam 6 yılı doldurmuşuz. Zaman gerçekten çok hızlı akıp geçiyor. Tüm dernek üyelerimiz ve yönetimlerimiz ile gerçekten çok ciddi gayretler gösterdik. Projeler ürettik,eğitimler düzenledik, yurt dışı programları yaptık. Aslında en önemlisi sektörümüzde birlik ve beraberliği ve arkadaşlığı güçlendirdik. Birlikte iş yapabilme kültürü için ciddi adımlar attık. Ben tüm arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. 'Nazar değmesin' diyerek çünkü hiçbir sorunun yaşanmadığı hiç bir üyenin kırılmadığı ve çok ciddi arkadaşlıkların oluştuğu bir dönem oldu. Bundan sonraki süreçte de sizlerin bizlere vereceği destek ile projeler üretmeye ve sizlere destek olmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bugün ekonomik konulara biraz değinmek istiyorum. Arkadaşlar ağırlıklı olarak iç piyasaya çalışmamız ve ülkemizde yaşanacak piyasa daralmasında ilk önce inşaat sektörü etkileniyor. Faizlerin yükselmesi ve döviz hareketine bağlı olarak vatandaşımızın ihtiyaçlarını ötelemesi bizleri gerçekten çok etkiliyor'' dedi.

MOBİAD yurtdışına açılıyor

2018 yılında mobilya sektörü daralma ile kapandı diyen Bektaş, "Sektörümüzün ve firmalarımızın daha karlı ve yüksek cirolara ulaşmasını sağlamak ve satışlarını çeşitlendirmesi anlamında mutlaka ihracata ihtiyacımız var. Ekonomi Bakanlığımız ile yürüttüğümüz Urge Proje kapsamında yapmış olduğumuz programları ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar özellikle 2 ülkeye dikkat çekmek istiyorum. Özbekistan ve Fas. Son ziyaretimiz Özbekistan'a oldu. Özbekistan'da gerçekten çok ciddi bir inşaat yapılanması var. Cumhurbaşkanı Kerimov dan sonra gelen Şevket Mirzoyev dünya ile entegre olmaya çalışan ve özellikle 'Türk yatırımcılara yapılan en ufak yanlışın kendisine yapılacağını' ifade eden bir yaklaşım sunuyor. Yalnızca Semerkand'da 250 bin konut yapılıyor. Bir diğer ziyaret ettiğimiz ülke Fas ise Afrika'nın büyüyen ekonomisi ve Afrika'ya ürün satışının çok önemli bir ayağı. Casabalanca ve Marakeş merkezli çok ciddi iş imkanları var. Özellikle Marakeş müthiş bir turizm kenti. Marakeş Ticaret Odası ziyaretimizde özellikle 'Burada üretici var mı?' diye sorduk. Aldığımız ifade 'yok' şeklindeydi. Bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. 2019 yılı içerisinde Özbekistan veya Fas'ta üretim ve satışın olacağı bir şirket kuruyoruz. Devletimiz bildiğiniz üzere kira dahil olmak üzere çok ciddi destekler veriyor. Arkadaşlar Trabzon'da yaptığımız yatırımın 10/1 ini bu ülkelere yapsak çok ciddi büyüme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Tek eksikliğimizin cesaret olduğunu belirtmek isterim. Ticarette bir kırılma noktası var. Biz bir adım atarsak Allah'ın yardımı ile bu bilgi birikimimiz ve deneyimlerimiz ile çok ciddi işlere imza atarız'' diye konuştu.

Ortaklık çağrısı

Başkan Bektaş, Trabzonlu mobilyacılar olarak ortak bir şirket kurmak istediklerini belirterek "Bizim atacağımız adım belki şirkete ortak olmayan ama bizlerin kazandığı deneyimleri ve iş imkanlarını gören diğer arkadaşlara örnek olur ve onları da cesaretlendiren ve yurt dışı açılımı için destek olur. Ticaret girişken olmayı ve cesaretli olmayı gerektirir. Sizlerin desteği ile inşallah yurt dışı açılımındada başarıya ulaşacağız. Özbekistan ile ilgili Zafer Ofluoğlu beyin ve arkadaşların tekrar bir seyahati olacak üretim yeri, müteahhit firmalar görüşmeleri, iş adamları ile görüşme, rakip analizi, üretici rakipler gibi daha ayrıntılı bir çalışma yapılacak. Bir fizibilite raporu hazırlayacağız. Özbekistan Taşkent için ticari planımız mutfak dolabı, banyo dolabı, kapı vb. yani inşaat sektörüne yönelik olacak. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız'' şeklinde konuştu