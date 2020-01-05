Mobilyada KDV indirimi sektöre canlılık getirdi

MOBİAD Başkanı Alper Bektaş, KDV'nin mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e düşürülmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bektaş, Mobilya sanayisi adına yılın ilk müjdesini aldıklarını ifade ederek, “Mobilya sanayimiz adına yılın ilk müjdesini almış bulunuyoruz. Sektörümüz için çok güzel bir haber, mobilyadaki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Bu indirim sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

"Katkısı büyük olacak"

Sektör adına geçen yılın en önemli gündem maddesinin KDV olduğuna dikkat çeken Bektaş, “Sektörümüz adına geçtiğimiz yılın da en önemli gündem konusu olan KDV indirimi ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, dün yaptığı açıklama ile yeniden sektöre can suyu olacak" ifadeleri kullandı.

"İndirimler tüm ürünlere yansıtıldı"

Mobilyacıların KDV indirimini tüm ürünlere anında yansıttığını ifade eden Bektaş, “Biz mobilyacılar geçen dönemlerde yürürlüğe giren KDV indirimleri bizlere yansıtıldığından beri tüm ürünlerimize bu indirimi yansıttık. Ve yaptığımız tespitlerde sektörde önemli oranda bir hareketlilik olduğunu gözlemledik. İndirimin 2020 yılında yeniden başlaması kararı sektörde canlılığı arttıracaktır. Bizlerde sektör temsilcileri olarak devletimizin bizim yanımızda duruşuna tam destek vererek aynı hassasiyeti müşterilerimize yansıtacağız. Ülkenin gelişip kalkınmasına katkı vermek adına her zaman devletinin milletinin yanında olan MOBİAD olarak Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümet yetkililerimize, bakanlarımıza yani emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu desteklerle Türkiye'nin kalkınma hamlesi hız kesmeden sürecektir” diye konuştu.