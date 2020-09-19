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Muharrem İnce Trabzon'da

Muharrem İnce, başlattığı ‘Memleket Hareketi’ kapsamında Trabzon’a geldi.

Muharrem İnce, başlattığı ‘Memleket Hareketi' kapsamında Trabzon'a geldi.



‘Memleket Hareketi' kapsamında Karadeniz Bölgesi ziyareti için dün akşam saatlerinde bölgeye gelen Muharrem İnce, bugün Artvin ve Rize ziyaretlerinin ardından Trabzon'a geldi. Esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet eden İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kahramanmaraş Caddesi'nde yağmur altında vatandaşların ilgi gösterdiği Muharrem İnce yarın ziyaretlerine Giresun, Ordu ve Samsun'da devam edecek.

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