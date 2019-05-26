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Mühimmatı şemsiye ile kamufle ettiler

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs günü güvenlik güçlerine teslim olan ’Kawa’ kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkaya, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Damlı ve Elceğiz köyü kırsalında kullandıkları sığınak ve depoların yerlerini güvenlik güçlerine gösterdi.

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs günü güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkaya, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Damlı ve Elceğiz köyü kırsalında kullandıkları sığınak ve depoların yerlerini güvenlik güçlerine gösterdi.


İranlı teröristin yer göstermeleri sonrasında Elceğiz köyü kırsalında silah deposuna rastlanırken, mühimmatları şemsiye ile gizledikleri belirlendi. Yapılan incelemede şemsiye altında kamufle edilmiş vaziyette 3 adet RPG 7 anti-tank mühimmatı, 3 Adet RPG 7 sevk fişeği, 2 adet güneş paneli, 1 adet RPG 7 roketatar dürbün ve adaptörü ile yemek kazanı bulundu.


Damlı köyü kırsalında ise çok sayıda gıda malzemesi bulundu.

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