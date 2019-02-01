Muhtar adayı Çelik sosyal muhtarlık yapacak

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi muhtar adayı Mustafa Cemal Çelik, son yıllarda sürekli gündemde olan sosyal belediyecilik tanımına, sosyal muhtarlık tanımını da kattı. Çelik, bir araya geldiği ihtiyar heyetiyle muhtarlık seçimi çalışmalarına start verdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi mahallelerinde de neredeyse yediden yetmişe herkesin internet kullandığını belirten Çelik “Kimin ne isteği olursa onu sosyal medya hesaplarından direkt bana yazacak, buna göre vatandaşın ayağına koşacağız. Yazılanları da cevaplarını da tüm vatandaşlarım görecek, şeffaf olacağız. Devletimizin imkanları çok büyük, bizlere düşen sadece bu büyük olanakların vatandaşımızla buluşmasını sağlamaktır. Gerekirse kapı kapı dolaşarak tüm vatandaşlarımıza whatsapp hattımızı ve diğer sosyal medya takip sayfalarımızı bildireceğim” dedi.

“Birçok arkadaşımız alt yapı problemlerini dile getiriyor, yolları asfalt yapacağım, istinat duvarları yapacağım gibi sözler veriyor” diyen Çelik “Ben bu tür bir açıklamayı doğru bulmuyorum. Bu olanakların tümünü devlet vatandaşına sağlıyor biz acizane bir aracıyız. Bunların vatandaşa ulaştırılması zaten muhtarlığın asıl görevlerinden biridir. Ama artık farklı düşünmek gerekir. Günümüz farklı düşünmeyi proje yapmayı gerektiriyor. Özellikle son yıllarda iş aramak yerine kendi işini yapmak verilen hibe ve desteklerle çok daha kolay hale geldi. Ama bende dahil birçok vatandaşımız çok güzel iş fikirleri olmasına rağmen yeterli bilgilendirilmediğimiz için bu desteklerden yararlanamıyoruz. Eğer olurda muhtarlığa seçilirsem bu konuda ciddi çalışmalar başlatacağım. İlk başta bende dahil tüm vatandaşlarımızın proje hazırlamayı öğrenmesi gerekir. Bundan sonra mahallemiz kalkınmaya başlayacak. Her şeyi devletten bekleyemeyiz, çaba sarf edeceğiz. Gençlerimizin hayata geçirmek istedikleri fikirleri hayallerinde kalmayacak. Derecik en fazla proje hazırlanan mahalle olacak” diye konuştu.