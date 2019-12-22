Muhtar? sokak ortas?nda ?ld?rd?ler

Trabzon'un Arakl? il?esinde meydana gelen olayda, G?m??hane merkeze ba?l? Al?akdere K?y? Muhtar? Beyler Bal sokak ortas?nda silahla vurularak ?ld?r?ld?.

Arakl? Merkez Mahallesi Zeki ?ebi Bulvar?'nda 19:43'te meydana gelen olayda, 5 kur?unun hedefi olan Beyler Bal (61) ?ld?r?ld?. G?m??hane Merkez'e ba?l? Al?akdere K?y? Muhtar? olan ve Arakl?'da ikamet etti?i ??renilen Beyler Bal, yedi?i kur?unlar?n ard?ndan olay yerinde hayat?n? kaybetti.

Pusu ??phesi

Olay?n ard?ndan ?ok y?nl? soru?turma ba?latan Trabzon ?l Emniyet M?d?rl??? ve Arakl? ?l?e Emniyet M?d?rl???'ne ba?l? ekipler, MOBESE kay?tlar?n? incelemeye ald?. Yap?lan incelemede Beyler Bal'?n telefonla konu?arak bir kahvehaneden ??kt???, arac?na do?ru ilerlerken yan taraftan ??kan ?ahs?n Bal'?n kafas?na ate? etti?i ve daha sonra yere d??en Bal'a 4 el daha ate? etti?ini tespit etti. Polis ekipleri, ?ld?r?len Bal'?n telefonla aranarak d??ar? ??kar?lm?? ve pusuya d???r?lm?? olma ihtimalini de hesaba katarak maktul?n telefonunu son g?r??t??? ki?iyi tespit etmek i?in incelemeye ald?. Olay yerine gelen 112 Acil Ekipleri'nin m?dahalesine ra?men kurtar?lamayan Bal'?n kalbine 3, kafas?na 2 kur?un isabet etti?i tespit edildi. Bal'?n cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savc?s?n?n incelemesinin ard?ndan Arakl? Bayram Halil Devlet Hastanesi morguna kald?r?ld?.

?te yandan, Bal'?n vurulduktan sonra ?alan cep telefonu y?rekleri da?lad?. Defalarca ?alan cep telefonuna kimse cevap veremedi. Olay yerine gelen yak?nlar? sinir krizi ge?irirken b?y?k ?ok ya?ad?.

Ge?mi?te husumet ya?anm??

Bal'?n 2017 y?l?ndan kalma kan davas?na kurban gitti?i ??phesi ?zerinde duran polis ekipleri, olay yerinde ve Bal'?n evinde geni? g?venlik ?nlemleri ald?. 31 May?s 2017 y?l?nda ya?anan olayda, piyanistlik yapan Volkan Bal (32), tart??t??? akrabas? Yunus Bal (43) taraf?ndan b??aklanarak ?ld?r?lm??t?. Ya?anan olay?n ard?ndan tutuklanan Yunus Bal, yarg?land??? Trabzon 1. A??z Ceza Mahkemesi'nde 10 y?l 3 ay hapis cezas? ile cezaland?r?lm??t?.

Sarp S?n?r Kap?s? tutuldu

Emniyet g??leri, olay?n kan davas?ndan kaynakland??? ??phesi ?zerinde durarak Volkan Bal'?n karde?i olan O.B.yi yakalama ?al??mas? ba?latt?. Aranmas? bulunan ve firari oldu?u ??renilen O.B.nin her yerde aramaya ba?layan polis ekipleri, ??phelinin Batum'a ka?ma ihtimaline kar?? Sarp S?n?r Kap?s?'n? ve Bor?ka ba?lant?lar?n? kesti. ??phelinin sahte kimlik kullanabilece?i ihtimalini de de?erlendiren polis ekipleri, ?ahs?n e?kalini t?m birimlere g?nderdi.