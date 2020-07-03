Mustafa Alper Avcı: "Emeklerimizin yok sayılmasını istemiyoruz"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, play-off'ların oynatılması yönünde karar beklediklerini ve emeklerin yok sayılmasını istemediklerini söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Başta Başkanımız Celil Hekimoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Semih Hekimoğlu'na kendilerine olan güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Geldiğimizde lige yeni çıkmış bir takım ve 17 tane yeni futbolcumuz vardı. Devre arasında yaptığımız revizyon ve aldığımız oyuncularla güzel bir başarı elde ettik. Ligdeki ilk yılımızda play-off potasında bulunuyoruz” dedi.

Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve bu ailenin her bireyinin ayrı ayrı emek harcadığını vurgulayan Mustafa Alper Avcı, "Ama geldiğimiz noktada kulübümüz 1 yılda büyük mesafe kaydetti. Dışarıda birçok kulüpte çalıştım. Yüksek seviyeli takımlarda da görev yaptım. Ama Kulüp olarak geldiğimiz nokta iyi bir konumda. Bu konuda yönetimimize teşekkür ediyorum. Biz işimizi yapmaya çalıştık. Yönetim de fırsat verdi. Bizim de bu fırsatı değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi bu birliktelik 2 yıl daha devam edecek. Teknik heyet olarak hiç sorun yaşamadık. Baskıyı hiç hissetmedik. Başkanımız ve yönetimimiz bu baskıya karşı bir duvar ördüler” ifadelerini kullandı.

"Statünü dışına çıkılarak farklı ve adaletsiz kararlar alınıyor"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, TFF'nin alt ligler hakkında verdiği kararı da değerlendirdi. Avcı, son günlerde bu konuyla ilgili olarak adaletsiz kararlar alındığını belirterek, “18 Mart'ta ligler iptal edildi. 18 Haziran'da başlanacağı söylendi. Sonrasında 18 Temmuz'a ertelendi. Geçen hafta 18 Temmuz'da başlayacağı ve kısa sürede programın yapılacağı ifade edildi. Ama maalesef 2-3 gündür statünün dışına çıkarak farklı ve adaletsiz kararlar alınıyor. Ligler tescil edildi. Tamam 1'inci sıradaki takımlar çıktı. 2, 3, 4 ve 5. sıradaki takımlar play-off oynayacaktı. Biz bu kararın açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"Takımımı 1. lig'e yakıştırıyorum"

Play-off'lar oynatılmadığı zaman haklarının gasp edileceğini dile getiren Avcı, “Eğer böyle bir karar değil de ‘İlk 2'ler çıkacak. Diğerleri için lig bitti' kararı alınırsa bu adaletsizlik olmuş olacak. O zaman bizim gibi büyük yatırımlar yapmış ve büyük emekler harcamış takımların hakları gasp edilecek. Bizim sezona başlarken hedefimiz play-off'tu. Bu amacımıza ulaştık. Kariyer anlamında da etkili bir ortam olacak. Futbolcuların geleceği açısından da önemli.Her anlamda kulüp, teknik heyet ve futbolcu olarak bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Bu hakkımızı da istiyoruz. Play-off'lar oynatılmadığı zaman hakkımız gasp edilmiş olacak. Bu hakkımızın gasp edilmesini istemiyoruz. Herkes gibi ben de kendi takımımı 1. Lig'e yakıştırıyorum. Play-off'ların oynanması yönünde karar bekliyorum. Çünkü her takım gibi ben de bizim takımımızın en az diğer takımlar kadar play-off'ta iddialı olacağını söylüyorum” açıklamasını yaptı.

"Bir tezatlık söz konusu"

Ayrıca TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in, ‘Türkiye Kupası finalini seyircili oynatmak istiyoruz' açıklamasının bulunduğunu hatırlatan Mustafa Alper Avcı, "Eğer bir müsabaka seyircili oynanacak hale geldi ise o zaman neden play-off'lar oynatılmasın. Bu açıklama yapılırken, TFF'nin liglerimizi tek şehir, tek maçı play-off oynatılmasını dahi kabul etmemesi akla mantığa uygun değil. Burada bir tezatlık söz konusu oluyor” şeklinde konuştu.