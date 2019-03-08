Mustafa Bıyık projelerini tanıttı

Basın mensupları ile bu sabah bir araya gelen Bıyık, belediye meclis üyesi adaylarının ve projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Projelerini kitapçık halinde Yomra kamuoyuna sunmakta olduklarını belirten Bıyık, “Tüm projelerim Yomra'nın ve Yomralı'nın ihtiyaçlarına yöneliktir. Seçim zamanı proje açıklamak için proje açıklayanlardan değilim. Yomra'nın eksiklerinin, ihtiyaçlarının neler olduğunu çok iyi biliyorum. Yomra'nın kaynaklarını verimli kullanarak ilçemizin temel sorunlarına kısa sürede çözüm getirmeyi amaçlıyorum” dedi.

Değerlendirmelerinde Yomra'da sosyal alan bulunmadığına dikkat çeken Bıyık, “Trabzon, Yomra'ya doğru büyüyor. İlçemizde plansız bir büyüme yaşanıyor. Konutlar yapılıyor ama o konutlarda oturanların nefes alabileceği yaşam alanları yok. Yomra gibi bir ilçede park olmaması fecaattir. Yomralılar 31 Mart'ta bunun hesabını soracak. Yomra'yı sosyal yaşam alanları ile donatacağız. İlçemize hem Sancak Mahallesi'nde hem de Kaşüstü Mahallesi'nde şehir meydanları kazandıracağız. Meydan olarak düzenlenmesi gereken alanlar ne kadar gasp edilmiş olsa da bu bizim olmazsa olmazımızdır. Yomra'mızı park ve bahçeler, yeşil alanlar, sosyal alanlar, meydanlar, yürüyüş ve bisiklet yolu, seyir terası, kapalı Pazar yerleri gibi modern bir ilçede bulunması gereken donatılarla ihya edeceğiz” diye konuştu.

Projelerinin sadece belediyecilik çalışmalarından ibaret olmadığını kaydeden Bıyık, “Kadınlarımızın para kazanması için halı dokuma projesi uygulayacağız. Yomralı kadınların ellerinde dokuyacakları halılar neden dünya markası olmasın. Yomra'yı, Trabzon'un organik pazarı haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla köy pazarları kuracağız. Yomralı kadınlar kendi bağ ve bahçelerinde, evlerinde üretecekleri ürünleri burada satacaklar. Yomra'da ciddi bir genç işsizliği var. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu alanda son derece ciddi çalışmalarımız olacak. Yomra'mızdaki hastalarımız, yaşlılarımız için özel uygulamalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Projelerinin hepsinin modern bir şehirde olması gerekenler olduğunu belirten İYİ Parti Adayı Bıyık, “Ben 15 yıl görev yapıp da, Yomra'ya tek bir eser kazandırmadan halka yine proje vaat eden bir belediye başkanı olmam. Sadece 5 yılda projelerimiz Yomra'da hizmete girmeli. Çünkü Yomra'nın kaybedecek zamanı yok. Trabzon'un geneline baktığımızda Yomra'mızın mahalleleri kadar yol sorunu bulunan başka bir ilçe yok. Yomra Belediyesinin 10'da 1'i kadar bütçesi bulunan ilçelerin köy yollarında sorun yok ama Yomra'nın köy yolları perişan halde. Bırakın köy yollarını merkez mahallelerdeki cadde ve sokaklar çamur istilası altında. O zaman sorununun nereden kaynaklandığı belli. 31 Mart'ta bu sorun ortadan kalkacak” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, daha adaylık sürecinde bile Yomra'da çok şeylerin değişmesine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yomra'nın mutlak suretle değişim istediğini belirten Bıyık, “31 Mart'ta belediye yönetimi, gelecek 5 hizmet yılında Yomra'mız değişecek. Bugün sokakları çamur, kaldırımları bozuk olan Yomra'mız, 5 yılın sonunda Karadeniz'in en modern ilçesi olacak. Yomra'yı herkesin yaşamak isteyeceği, görenleri hayran kalacağı bir ilçe haline getireceğiz” dedi.