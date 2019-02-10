Mustafa Bıyık: “Yomra'nın çok eksiği var”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'yı adaletle yöneteceklerini ifade ederek, “Yomra'mızın çok eksiği var. Bir ve beraber olacağız. Kol kola gireceğiz ve ilçemizin tüm eksiklerini sırasıyla ortadan kaldıracağız. Birlik ve beraberlikle Yomra'mızı modern bir şehir yapacağız” dedi.

Yomra'da mahalle sakinlerini ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, ilçe halkının ortak talebi ile Yomra Belediye Başkanlığı görevine aday olduğunu söyledi. Yomra halkının artık belediyecilik hizmeti almak istediğini dile getiren Bıyık, “İnsanlarımız yol istiyor, park istiyor, yeşil alan istiyor, çevre temizliğinin güzelce yapılmasını istiyor. Bir belediye bunları halka sunamıyorsa o belediye neden var, ne işe yarar?” şeklinde konuştu.

Yomra'nın her açıdan çok ciddi eksiklerinin bulunduğunu ifade eden Bıyık, “Yomra'mızda modernize edilmiş tek bir cadde ya da sokak yok. Sokaklarımız perişan halde. Bu durum karşısında her partiden insanlar bizden göreve talip olmamızı istedi. Ben İYİ Parti'den adayım ama Yomra için tüm partilerin ortak adayıyım. Siyaset yapmak için aday olmadım. Yomra halkının talebi ile Yomra'yı modern bir şehir haline getirmek için göreve talip oldum” ifadelerini kullandı.

“Önce bir ve beraber olacağız”

Kaşüstü Mahallesi sakinleri ile olan sohbetlerinde Yomra'yı adaletle yöneteceklerini belirten Bıyık, “Yomra'mızın çok eksiği var. Çağdaş belediyeciliğin gereklerinin hiçbiri ilçemize kazandırılmış değil. Önce bir ve beraber olacağız. Kol kola gireceğiz ve ilçemizin tüm eksiklerini sırasıyla ortadan kaldıracağız. Birlik ve beraberlikle Yomra'mızı modern bir şehir yapacağız. Yomra'mızı 5 yılın sonunda görenlerin hayranlık duyacağı bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.