Mustafa Hacıkerimoğlu: "Trabzonspor camiası parçalanmıştır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor camiasının parçalandığını belirterek, "Açık ve net bir şekilde söylüyorum ki eğer Trabzonspor'un geçmiş başkanları ve yöneticileri bir masanın etrafında toplanamıyorsa bunu konuşması gereken kişiler bizleriz, Trabzonspor camiasıdır. Bir an evvel Trabzonspor başkanları ve yöneticilerinin Trabzonspor'u konuşmak, tartışmak, takımın içinde bulunduğu zamanı değerlendirmek önündeki politikasını, vizyonunu tartışmak üzere barışı tesis etmek zorundadır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor'daki tüzük çalışmalarına ilişkin bir otelde basın toplantısı düzenledi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç'ın da eşlik ettiği toplantıda konuşan Hacıkerimoğlu, Trabzonspor camiasının parçalandığını belirterek, "Trabzonspor camiasında kimin kim ile gönül kırıklığı var ise gönlü kırılan herkesten camianın bir ferdi olarak diğer ferdi adına özür diliyorum. Trabzonspor camiası gerek eleştirinin kalitesi ve niteliğini yönetemediğimizden gerek kongrelerde benim yakınım, benim arkadaşım anlayışıyla hareket ederek Trabzonspor duygusundan uzaklaşarak Trabzonspor camiası parçalanmıştır. Bugün Trabzonspor'un geçmiş başkanları as başkanları ve yöneticileri hepsine sesleniyorum. Açık ve net bir şekilde söylüyorum ki eğer Trabzonspor'un geçmiş başkanları ve yöneticileri bir masanın etrafında toplanamıyorsa bunu konuşması gereken kişiler bizleriz, Trabzonspor camiasıdır. Bir an evvel Trabzonspor başkanları ve yöneticilerinin Trabzonspor'u konuşmak, tartışmak, takımın içinde bulunduğu zamanı değerlendirmek önündeki politikasını, vizyonunu tartışmak üzere barışı tesis etmek zorundadır" diye konuştu.

"Ziyaret ettiğim insanlardan olumsuz bir cevap almadım ama kırgınlıkları ile karşılaştım"

Trabzonspor'un yeni tüzüğünün camia ve delegasyon tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Hacıkerimoğlu, "Azınlık, çoğunluğu yönetemez. Dünyada gelişmiş ülkelerde, toplumlarda uygulanan ve tartışmaya kapalı birşey vardır ki demokraside çoğunluk. Trabzonspor camiası da yapacağı bu yeni anayasa ile bundan sonra sportif politikasını, ekonomik politikasını, hukuk politikasını, halkla ilişkilerle olan politikasını çoğunluğun kararıyla yeni anayasa ile zamana taşınma dediğimiz bir formatta yeniden tartışmalıdır. Bu konuda üzerinde çalıştığımız şuan İstanbul'da bir grup hukukçu arkadaşımızda yazımına başladığı bir çalışma yürütüyoruz. 6 yıldır Trabzonspor camiasının büyüklerini ziyaret ediyorum. Eğer ziyaret etmediğim biri varsa bana cevap versin. Kapı kapı gezip Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu konuştuk. Ziyaret ettiğim insanlardan olumsuz bir cevap almadım ama kırgınlıkları ile küskünleriyle karşılaştım. Onun için yeni anayasada daha barışçıl, hepimizi kucaklayan yasakların kalktığı bizi bir ve beraber yaşatacak yeni bir tüzüğe ihtiyacımız var. Bu tüzüğü Trabzonspor'un ilgili kurulları değil Trabzonspor camiası ve delegasyonu yapmak zorundadır. Onun için delegeye sesleniyorum. Trabzonspor'a yeni bir anayasayı gelin yapın diyorum" şeklinde konuştu.

"Trabzonsporlular Vakfı kurmak istiyoruz"

Trabzonsporlular Vakfının kurulmasını istediklerini kaydeden Hacıkerimoğlu, "Bizim rakibimiz olan büyük kulüplerin hepsinin vakfı var bizim yok. Trabzonsporlular vakfının camiayı kucaklayan temsil eden bir mütevelli heyeti oluşturulmasını ve Trabzonspor'un politikalarına yön veren gerek ekonomik sorunları gerek camianın sorunları koordine eden Trabzon'un her renginin kucaklayan ve temsili olan bir Trabzonsporlular Vakfı kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.