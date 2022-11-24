Narkotik köpeği 'İda' iş başında

Trabzon'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 25 adet kavanoz içerisinde 2 bin 64 gr. kubar esrar ele geçirildi.

Alınaın bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararı sonrası B.A. isimli şahsın bulunduğu adrese Narkotik Köpeği İda eşliğinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 25 adet kavanoz içerisinde 2 bin 64 gr. kubar esrar ele geçirirken, olayla ilgili söz konusu şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.