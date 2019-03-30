İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ne hamsi ne palamut, en bereketlisi istavrit

Karadeniz’de bugünlerde bol avlanan istavrit, son 5 yılın en bereketli dönemini yaşıyor.

Karadeniz'de bugünlerde bol avlanan istavrit, son 5 yılın en bereketli dönemini yaşıyor.


Balık avı yasağının başlamasına az bir süre kala Karadeniz'de bol miktarda avlanan istavrit tezgahları süslerken, fiyatı da sezon başından bu yana 12.5-15 TL arasında değişiyor. Bölgede istavrit hamsiden sonra vatandaşın en çok tercih ettiği balık olurken, sezonun en istikrarlı balığı oldu.


Bu sezon başında palamudun önceki yıllara göre bolca avlanması hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ederken hamside ise bu durum tersi yaşandı. Bu sezon hamside umduklarını bulamayan balıkçılar bu günlerde bolca avladıkları istavritle evlerine ekmek götürürken, istavritte son 5 yılın en bereketli sezonunu yaşadığı belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.