Nenad Bjelica: "Bu takımı ait olduğu yere tekrar ulaştıracağız"

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, takımın bir sene önce büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, beraber olmaları halinde halinde takımı ait olduğu yere tekrar ulaştırabileceklerine emin olduklarını söyledi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, gece geç saatlerde bordo-mavili kulübün müzesini ve maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumunu ziyaret etti. Hırvat teknik adam Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun'dan müzede yer alan tarihi başarılarla ilgili bilgi aldı.

Bjelica, müze ziyaretinin ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nu da yöneticiler Ali Haydar Gedikli ve Derviş Köz eşliğinde gezerek kulüp medya birimine duygu ve düşüncelerini içeren açıklamalarda bulundu.

"Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımızdan eminim"

Bjelica, stadyumda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Bu büyük takımın, büyük taraftarın bir parçası olabilmek, onlarla olabilmek benim için büyük bir gurur. Bugün takımla beraber ilk iş günüm olacak, onlarla ilk defa beraber çalışacağız. Bunun için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Bu takımın daha da iyi olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonspor'u takip ediyordum. Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki, beni de çok mutlu ettiler. Hoca ekibi ve oyuncular olarak, takımımız için elimizden gelen her şeyi yapan insanlarız. Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bunu başarmamız mümkün olmayacaktır. Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim” dedi