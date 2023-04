Nenad Bjelica: “Trabzonspor'un bugününün dününden iyi olması için mücadele edeceğiz”

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor ile anlaşma sürecini anlatan Hırvat teknik adam, “1-2 gün süren kısa bir görüşmemiz oldu. Kulübün bana olan ilgisini net bir şekilde anlatması, benim de burada olmak istememden dolayı, kulübün de benimle olmak istemesinden dolayı, herkes görüşlerini çok net ve hızlıca ifade ettiği için kısa bir görüşme periyodumuz oldu. Buraya gelmeden önce Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, son şampiyon olduğunu bilerek geldim ve ne kadar büyük hedeflere koştuğunu bilen birisiydim. Geldiğimde de bunu açıkça gördüm. Geldiğimden sorunları olan, problemleri olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bu sorunlar olmasaydı ben de burada olmazdım. Hep beraber çalışmayla bu sorunlar çözebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geldiğimde de beklediğim şeyleri gördüğümü söyleyebilirim” dedi.

“Trabzonspor'un geçen sezon yakaladığı başarıları tekrar yakalamak istiyoruz”

“Takımımızla birlikte tekrar geçen sezon yakalanan başarıları yakalayabilmek istiyoruz” diyen Bjelica, “Geldiğimiz ilk günden itibaren tekrar yarışmacı, güçlü, her maçta kazanmak için mücadele eden ve kazanan bir takım olmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirme adına da çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncu grubunda da gördüğüm bizimle birlikte çalışmaya, bu uğurda mücadele vermeye hazır olduklarını görmemdi. Tek hedefimiz Trabzonspor'un geçen sene yakaladığı başarılar tekrar yakalayabilmek” ifadelerini kullandı.

Mevcut oyuncu kadrosu ile ilgili henüz bir karar almadığını da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Takımla birlikte 2 antrenman yapabildik ve 1 maça çıktık. Erken bir karar almanın, 2-3 gün birlikte geçirdiğiniz insanlarla adil bir karar alabilmenin çok doğru olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki haftalarda yönetimimizle birlikte yapacağımız toplantılarda bu konu tabii ki gündeme gelecektir. Hep beraber konuşacağız. Kriterleler bakacağız. Sözleşmesi devam edecek ve etmeyecek oyuncularımız var. Ayrılacak gelecek, katılacak oyuncular var ama bunun kararı verilmedi. Önümüzdeki sezon şablonunu çıkarma adına genç oyuncularımıza şans vermeye çalışacağız. 1.5 aylık süreci önümüzdeki sezonun çizimleri olarak kullanmaya çalışacağız. Oyuncular konusunda bir karar vermediğimizi tekrar ifade edebilirim” diye konuştu.

“Sistemler her zaman maç kazandırmaz. Organizasyonlar ve detaylar kazandırır veya kaybettirir”

“Trabzonspor'da nasıl bir oyun planı düşünüyorsunuz?” sorusuna ise Bjelica, “Bir sistemimiz olacaktır mutlaka ama bizim sistemimiz her zaman değişime açık bir sistem olacaktır. Sistemler her zaman size maç kazandırmazlar. Size maç kazandıracak olanlar organizasyonlardır ve oyun disiplinidir. Bu tip detaylar size maç kazandırır veya kaybettirir. Her zaman değişime hazır, rakibin oynadığı sisteme oyuncularınıza göre değişiklik gösterebilecek. Sistemler her zaman maç kazandırmaz, detaylar size kaybettirir ya da kazandırır” cevabını verdi.

Trabzonspor'un bugününün dününden daha iyi olması için çalışıyoruz”

Süper Lig hakkında nasıl bir araştırma yaptığına dair Hırvat teknik adam, “Türkiye liginin çok yarışmacı bir lig olduğunu görüyorum. Önümüzdeki yıllarda bunu göreceğiz ve son yıllarda da çok fazla mücadelenin olduğu, takımların birbirlerini şaşırttıkları, çok büyük takımların olduğu, sezon boyunca sizleri şaşırtacak takımların olduğunu görebiliyorum. Maç kazanmak kolay değil ve maç kazanabilmek için çok fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Şehri detaylıca tanıma fırsatım olmadı. Şehre ait fikirlerim var. Önümüzdeki günlerde daha detaylı, iletişime geçerek bilgi sahip olacağım. İlk işim Trabzonspor'un bugününün dününden daha iyi olması için çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak ise Bjelica, “Türkiye liginin çok yarışmacı olduğunu ifade ettim. Çok kaliteli oyuncular ve teknik adamlar var. Çok yoğun bir futbol ritmi gördüğümü söyleyebilirim. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına bana gönderenler oldu ve izledim. Çok mutlu oluyorsunuz ve tüylerinizin diken diken olduğunu söyleyebilirim. Bizde takımımızla beraber aynı kutlamaları aynı başarıları yakalama adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Daha yarışmacı daha güçlü bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz”

Mental olarak kritik noktada olduklarını belirten Bjelica, “Takımın deplasman maçları olarak düşünürsek eğer kupada ve ligde son 7 deplasman maçını maalesef kaybettik. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle limitleri olan bir takım pozisyonundaydık. Kullanabileceğimiz oyuncu sayısı azalmıştı. Konyaspor maçında aramıza daha fazla oyuncu katılacak. Konyaspor maçında bütün maçlar gibi umutluyuz. Oyuncularımla yaptığım toplantıda önümüzdeki 7 maçı bizlerle beraber aynı düşünce içerisinde olan oyuncularla birlikte oynayacağız. Kimlerin önümüzdeki yıl kalmak istediğini yada kimlerin kalabileceğini, kimlere güvenebileceğimizi görebileceğimiz bir süreç olacak. Oyunculara bu 7 maçın çok önemli olduğunu her maçı kazanmak istediğimi ifade ettim. Oyuncularımızda bunun bilincindeler. Bu yıl kazandıklarımızla beraber çok daha yarışmacı çok daha güçlü bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Hatalar herkes tarafından yapılmış olabilir bende bu hataların üzerine giderek neler olduğunu görüp tekrar yapmama adına herkesle görüşmelerimi sürdürüyorum“ cümlelerine yer verdi.

“Oyuncularla ilgili bir karar vermiş değiliz”

'Takımdan kimler ayrılacak, kimler kalacak' konusunda başkan ile bir konuşma yapmadıklarını dile getiren Hırvat çalıştırıcı, “Türkçe bilmediğim için Türk basınından neler yazıldığını tam olarak bilmiyorum ama duyuyorum elbette. Türk basını kaynaklı bazen Hırvatistan basınında da çıkıyor. Bazen şaşırıyorum. Henüz bir görüşme yapmadık ve bir karar da almadık. Başkanımızla ilk görüşmeyi belki bu hafta yapabiliriz ama henüz alınmış bir karar yok. Oyuncuların değerleri ancak takım iyi giderse artabilir. Bizim de mücadelemiz takımın değerini arttırmak. Biz de daha önceki takımlarda yaptığımız başarıyı tekrarlama adına burada çalışıyoruz” dedi.

Oğlunun teknik ekipte olmasıyla ilgili de konuşan Bjelica, “Oğlum benim bir önceki çalıştırdığım takımda da ekibimde yer alıyordu. Mental olarak oyunculara yardımcı olmaya çalışacak. 5 dil biliyor kendisi. Duygusal anlamda da oyunculara destek vermeye çalışacak. Hep beraber Trabzonspor'un başarılı olması için çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.

Taraftarlara da seslenen tecrübeli teknik direktör, “Şunu söyleyebilirim; umuyorum sezon sonuna kadar bizimle beraber olacaklar ve bu sezon oynayacağımız her maçta bizi destekleyecekler. Önümüzdeki sezonla ilgili şunun sözünü verebilirim; yarışmacı bir takımları olacak. Her maçta çok mücadele eden, her şeyini ortaya koyan bir takım görecekler. Çalıştığım bütün takımlarda bu hep böyle oldu. Kalan maçlarda bize destek olmalarını istiyoruz. Onları hayal kırıklığına uğratmamak için çok çalışacağız. Bizim takımımız da bunu yapacak. 1.5 aylık sürede birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Bu sezon çıkaracağımız dersler önümüzdeki sezon kullanabilmemiz adına çok faydası olacak. Oyun tarzı, bir oyun stili oluşturmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar kendi oluşturmadığınız bir takımla mücadele etmek durumundasınız. Bir risk alıyorum. Bu riski önümüzdeki sene karlı çıkabilmek adına aldığımı söyleyebilirim” diye konuştu.

“Oyuncu seçerken pasaportuna bakan birisi olmadım”

Oyuncu seçerken pasaportuna bakan biri olmadığını vurgulayan Bjelica, “Hırvatistan'ın son dönemlerde çıkardığı önemli oyuncular var. Kulübümüzle ilgili olarak bu konuyla ilgili bir değerlendirmemiz olmadı. Değerlendirme yapacağız. Benim oyuncularda baktığım futbol karakterleri ve mantaliteleri. Bize uyuyorsa, Trabzonspor için sahada mücadele edecekse, her şeyini verebilecekse tabii ki aramıza katılabilir. Bunun için Hırvat olması ya da başka bir milletten olması beni ilgilendirmez. Benim aradığım bu değil. Pasaporta bakmam. Tabii ki Hırvat oyuncular gelebilir ama benim önceliğim bu şart olacak her zaman” diyerek sözlerini noktalandırdı.