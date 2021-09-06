Nwakaeme, Abdullah Avcı ile en iyi sezon başlangıcına imza attı

Trabzonspor'un yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte en iyi sezon başlangıcına imza attı. Nijeryalı oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı ilk 3 resmi maçta birer gol atarak 3 gol ve 1 asist ile oynadı.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da heykeli dikilen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme 2021-2022 sezonuna fırtına gibi girdi. Süper Lig'de sırasıyla Y.Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor ile karşılaşan bordo-mavililerde yıldız oyuncu rakip fileleri 3 maçta da boş geçmedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atan Nwakaeme, Karadeniz ekibinin elde ettiği 9 puana direk katkı yaptı. Gol serisine Galatasaray karşısında da devam etmeyi hedefleyen oyuncuyu, hocası Abdullah Avcı'da zorlu müsabakaya motive ediyor.

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, en iyi sezon başlangıcına bordo-mavili takımda bu sezon imza attı. Bordo-mavili takımda 4. sezonu geçiren yıldız oyuncu Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere 37 gole imza attı.

Geçtiğimiz sezon 3 büyükleri boş geçmişti

İstanbul'un 3 büyüklerine karşı bu sezon ki ilk müsabakasını Galatasaray'a karşı evinde oynayacak olan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından biri Nwakaeme olacak. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan yıldız oyuncu gol serisini sarı-kırmızılı takım karşısında da sürdürmek istiyor. Trabzonspor formasıyla geldiği ilk sezon da 1 Eylül 2018'de bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan oyuncu söz konusu dönemden sonra sarı-kırmızılı takımın kalesine gol atamadı. Bordo-mavili forma ile Beşiktaş kalesine 2 gol atan Nijeryalı oyuncunun ise Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmuyor.