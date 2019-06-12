O muhtar mazbatasını aldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Zafer Mahallesi'nde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararla 32 seçmeni bulunan iki binada 2 Haziran'da yapılan muhtar seçimi sonrasında 13 oyla kazanan bayan aday bugün mazbatasını aldı.

Zafer mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle iki binanın dışındaki bütün binalar yıkılırken, YSK bu nedenden dolayı 31 Mart'ta bu mahallede muhtarlık seçimine gerek duymamıştı. İlçe Seçim Kurulu daha sonra aldığı kararla 2 Haziran'da tekrar seçim yapılması karar verirken, yapılan oylamada Cemile Keskin 13 oy alarak muhtar seçilmişti.

İki binada toplam 32 seçmen tekrar seçime giderken, muhtarlık için 2 aday yarıştı. Yapılan seçimde toplamda 17 oy kullanılırken, Cemile Keskin 13 oy alarak muhtar seçildi. Zafer Mahallesi'nin kentsel dönüşüm nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cemile Keskin'in muhtarlığı düşürülecek. Keskin'in muhtarlık görevinin yaklaşık 1 yıl sürdürecek.

Keskin muhtar seçilmesinin ardından mazbatasını bugün Trabzon Adliyesine giderek Ortahisar Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.